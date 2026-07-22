Morto operaio 51enne dopo due giorni in ospedale | è precipitato nel cantiere di una scuola di Pontecorvo

Notizia in breve

Un operaio di 51 anni è morto oggi in ospedale dopo due giorni di ricovero. L'incidente è avvenuto lunedì nel cantiere di una scuola a Pontecorvo, dove era caduto da un'altezza di tre metri. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente. Non si conoscono ulteriori dettagli sulle circostanze della caduta.