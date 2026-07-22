Morto operaio 51enne dopo due giorni in ospedale | è precipitato nel cantiere di una scuola di Pontecorvo
Un operaio di 51 anni è morto oggi in ospedale dopo due giorni di ricovero. L'incidente è avvenuto lunedì nel cantiere di una scuola a Pontecorvo, dove era caduto da un'altezza di tre metri. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'incidente. Non si conoscono ulteriori dettagli sulle circostanze della caduta.
Non ce l'ha fatta l'operaio cinquantunenne caduto da tre metri di altezza nel cantiere di una scuola a Pontecorvo lunedì 20 luglio. È morto oggi in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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