L’uscita di Estupinán è stata rimandata perché l’allenatore del Milan desidera valutare più attentamente il giocatore prima di approvare il trasferimento di Villa. Il club spagnolo aveva annunciato l’accordo, ma ora si attende una conferma definitiva. La decisione dipende dalla valutazione tecnica del tecnico rossonero, che vuole analizzare meglio le caratteristiche dell’atleta prima di finalizzare l’operazione.

2026-07-23 16:13:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Pervis Estupinán La proposta di trasferimento dal Milan all’Aston Villa non ha ancora ricevuto il via libera. Si ritiene che Rúben Amorim abbia chiesto più tempo per valutare il nazionale ecuadoriano prima di decidere se sancire la sua partenza. L’allenatore portoghese vuole valutare il 28enne durante le fasi finali del pre-campionato per determinare se ha ancora un ruolo da svolgere nei suoi piani. Solo dopo questa valutazione il Milan deciderà se procedere con un accordo che potrebbe fruttare al club tra i 15 ei 18 milioni di euro, oppure mantenere Estupiñán a San Siro per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Amorim ritarda l’uscita di Estupinán perché l’allenatore del Milan vuole dare un’occhiata più da vicino prima di approvare il trasferimento di Villa

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