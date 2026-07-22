Anna Tatangelo al mare con la figlia Beatrice nata dal compagno Buttaroni le foto in spiaggia e il VIDEO della pappa al tramonto
La cantante di Sora è stata fotografata in spiaggia con la figlia Beatrice, nata il 3 gennaio 2026 dalla relazione con Giacomo Buttaroni. Le immagini mostrano la madre e la figlia durante un momento di relax al mare, con un video che ritrae la bambina mentre mangia la pappa al tramonto. La cantante ha condiviso alcuni scatti di questa giornata, senza commenti pubblici sulla sua vita privata.
La cantante di Sora si mostra in spiaggia con la piccola Beatrice, secondogenita nata il 3 gennaio 2026 dalla relazione con Giacomo Buttaroni Anna Tatangelo si gode il mare insieme alla figlia Beatrice, la sua secondogenita nata il 3 gennaio 2026 dalla relazione con Giacomo Buttaroni. Anna Ta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Anna Tatangelo si sposa: la cantante, dopo la nascita della figlia Beatrice, pronta alle nozze
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