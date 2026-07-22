anna tatangelo al mare con la figlia beatrice nata dal compagno buttaroni le foto in spiaggia e il video della pappa al tramonto

Notizia in breve

La cantante di Sora è stata fotografata in spiaggia con la figlia Beatrice, nata il 3 gennaio 2026 dalla relazione con Giacomo Buttaroni. Le immagini mostrano la madre e la figlia durante un momento di relax al mare, con un video che ritrae la bambina mentre mangia la pappa al tramonto. La cantante ha condiviso alcuni scatti di questa giornata, senza commenti pubblici sulla sua vita privata.