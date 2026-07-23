Amici Tommaso Stanzani ritrova l’amore | chi è lui

Tommaso Stanzani ha annunciato sui social di aver iniziato una nuova relazione sentimentale. Dopo mesi di assenza dal gossip, ha condiviso alcune immagini che suggeriscono un legame con un volto noto nel settore della danza. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura della relazione o sull’identità della persona coinvolta. La comunicazione è avvenuta attraverso i suoi canali ufficiali, senza ulteriori spiegazioni o dichiarazioni pubbliche.

Tommaso Stanzani, dopo mesi lontano dal gossip, mostra sui social la sua nuova storia d’amore. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha ritrovato la serenità accanto a un volto già noto nel mondo della danza, senza però svelare tutto fin da subito. Scopriamo i dettagli di questa nuova relazione amorosa. La nuova storia di Tommaso Stanzani. Dopo la fine della relazione con Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani ha scelto di vivere con maggiore riservatezza la sua vita privata. Negli ultimi mesi, però, è uscito allo scoperto con Oreste Gaudio, ballerino conosciuto anche nel contesto lavorativo. I due hanno ufficializzato la relazione lo scorso gennaio, condividendo una dolce dedica sui social che ha subito attirato l’attenzione dei fan. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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L'esibizione di Tommaso Stanzani - BellaMa' 10/03/2026

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