altri cinque tesserati ma restano forti dubbi

Ieri il Pontedera ha annunciato il tesseramento di altri cinque calciatori, portando il totale provvisorio a 16 giocatori a disposizione dell’allenatore. Tra le new entry figura Arman Dzankovic, nato nel 2002, esterno d’attacco bosniaco con passaporto norvegese. Ha giocato tre stagioni nella Premijer Liga, con 32 presenze e un gol segnato. Restano però dubbi sulla composizione definitiva della rosa.

Ieri il Pontedera ha tesserato altri cinque nuovi giocatori, portando così a 16 il numero provvisorio a disposizione dell’allenatore Mascara. Le new entry sono Arman Dzankovic (2002), esterno d’attacco bosniaco (ma con passaporto norvegese) che vanta tre stagioni (dal 2021-22 al 2023-24) nella Premijer Liga, anche se con appena 32 presenze e 1.139 minuti giocati, e due (le ultime) nella Prva Liga (la seconda serie bosniaca) con 30 presenze e 1.360 minuti giocati, ma nessuna esperienza nella Serie D italiana. Poi ci sono Enriko Deda (2007), attaccante italo-albanese, l’anno scorso 12 presenze (le uniche) in Serie D, prima con la Sanremese... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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