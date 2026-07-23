Il presidente americano ha dichiarato che, in caso di attacchi alle navi nel Mar Rosso da parte degli Houthi, l’Iran sarà ritenuto responsabile. La minaccia si collega alla stretta marittima imposta all’Arabia Saudita dai ribelli yemeniti. Nessun’altra informazione è stata fornita, e non ci sono dettagli su eventuali azioni o reazioni future. La comunicazione avviene in un quadro di tensione tra Stati Uniti e Iran.

Se gli houthi attaccheranno navi nel Mar Rosso riterremo Teheran responsabile. Così il presidente americano Trump sulla stretta marittima imposta all’Arabia saudita dai ribelli yemeniti. E in un Medio Oriente ormai in fiamme non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Servizio di Antonio Soviero RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Tv2000.it - Alta tensione tra Iran e Usa. Le nuove minacce di Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alta tensione tra Iran e Usa. Le nuove minacce di Trump

Notizie e thread social correlati

Hormuz, alta tensione tra Usa e Iran: Trump rilancia “Project Freedom”Le tensioni tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz sono aumentate, con gli americani che hanno rafforzato la loro presenza militare nella...

Iran-Usa, alta tensione. Trump pronto a volare a PechinoNella giornata di oggi, si registra un clima di forte tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran, con entrambe le parti che hanno respinto le proposte di...

Temi più discussi: Iran-Usa: notte di bombardamenti. Alta tensione nel Golfo; TG5: Alta tensione Usa-Iran Trump: ora le sanzioni Video; Gli Usa colpiscono una petroliera a Hormuz; Raid Usa su ponti e binari. Crisi elettrica in Iran. Alta tensione sui mercati.

Alta tensione fra #Iran e #StatiUniti dopo la rottura della tregua. #Trump minaccia: Se Iran mi uccide, verranno distrutti. Sul fronte interno è scontro aperto tra presidente e #NewYorkTimes dopo le rivelazioni del quotidiano sui problemi di sicurezza del nuovo x.com

Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Raid, minacce, navi a rischio blocco: tensione tra Hormuz e Mar RossoFoto da Imagoeconomica, di Carlo Carino by AI MIDDroni - basi militari - foto ... msn.com

Israele valuta un nuovo, possibile, coinvolgimento nelle operazioni Usa in IranResta alta la tensione tra Washington e Teheran sulla scia dei raid Usa e delle rappresaglie delle Guardie rivoluzionarie ma, nonostante la ripresa degli scontri che hanno creato una situazione di sta ... rtl.it