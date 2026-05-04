Le tensioni tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz sono aumentate, con gli americani che hanno rafforzato la loro presenza militare nella zona attraverso l’operazione “Project Freedom”. La regione rimane sotto stretta osservazione, mentre le forze statunitensi hanno intensificato le attività nel tentativo di assicurare la libertà di navigazione. La situazione si mantiene sotto attenzione internazionale a causa della vicinanza delle rotte marittime strategiche.

La tensione torna a salire nello Stretto di Hormuz mentre gli Stati Uniti rilanciano la loro presenza militare nell’area con l’operazione “Project Freedom”. A parlare è stato direttamente Donald Trump, che dalla Casa Bianca ha rivendicato il successo dell’iniziativa: «L’operazione militare, o chiamatela come vi pare, in Iran sta andando molto bene», ha dichiarato, ribadendo con fermezza che Teheran «non avrà mai l’arma nucleare». Nel corso di un evento dedicato alle piccole imprese, il presidente americano ha anche rivendicato i risultati economici della sua amministrazione, sostenendo che gli Stati Uniti «stanno rendendo grande l’America» e che si stanno registrando «affari da record».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hormuz, alta tensione tra Usa e Iran: Trump rilancia “Project Freedom”

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