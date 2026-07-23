Allerta maltempo con grandine gigante e piogge torrenziali | dove colpisce Previsioni terribili

Da thesocialpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ondata di maltempo sta interessando diverse zone del paese, con piogge intense e grandinate di grandi dimensioni. Le previsioni indicano piogge torrenziali che stanno causando disagi e danni nelle aree colpite. Le condizioni meteorologiche sono eccezionali per il periodo e stanno alterando i normali ritmi della stagione estiva. Le allerte meteo sono state diramate per alcune regioni, dove si registrano i fenomeni più intensi. Nelle aree interessate si stanno verificando allagamenti e danni alle infrastrutture.

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Un quadro meteorologico del tutto eccezionale sta stravolgendo i consueti ritmi della stagione estiva sulla nostra Penisola, portando un clima dai connotati quasi autunnali. Oggi, 23 luglio, l’intero territorio nazionale sta sperimentando una generale e consistente rinfrescata delle temperature, dopo la grande ondata di caldo africano nei giorni scorsi ormai archiviata. Si tratta di un evento di rara intensità in questo periodo dell’anno. Sono pochissime le città italiane che riescono a superare la soglia dei  +30°C, offrendo una tregua termica che è soltanto appena iniziata. Questa situazione è la diretta conseguenza di un’ondata di aria fredda scandinava che sta letteralmente sferzando l’Europa centro-orientale, dove si registrano valori da pieno autunno e un vero e proprio freddo record. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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