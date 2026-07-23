Le autorità hanno avviato controlli più stringenti negli allevamenti della provincia di Siena in risposta al rischio di peste suina africana. Sono stati imposti divieti temporanei alle attività di vendita e produzione. Le verifiche riguardano la salute degli animali e la conformità delle strutture. Non sono state segnalate infezioni ufficiali, ma le restrizioni restano in vigore fino a nuova comunicazione. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di riapertura delle attività sospese.

Sale la preoccupazione per la diffusione della peste suina africana e si intensificano i controlli sugli allevamenti. Prevenzione ma anche blocco delle attività economiche. Un allevamento senese ha subito lo stop precauzionale alle vendite per contatti con un trasportatore utilizzato da uno dei due allevamenti della Toscana nord (province di Massa Carrara e Pistoia) dove si sono verificati focolai di Psa. La segnalazione arriva da Cia agricoltori italiani di Siena. Nei giorni scorsi un’azienda suinicola della nostra provincia è stata oggetto di controlli preventivi di tracciamento, poiché aveva usufruito di un trasportatore venuto a contatto con l’azienda di San Marcello Piteglio, positiva a Psa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme peste suina africana. Controlli in allevamento senese e stop ad attività e vendite

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Cinta Senese a rischio estinzione: la peste suina minaccia l'eccellenza di Siena

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