Dopo l’estate, è prevista un’assemblea pubblica con esperti per discutere del problema dei lupi. Le autorità regionali stanno organizzando un incontro con l’obiettivo di condividere pratiche e strategie per affrontare le questioni legate alla presenza di questi animali. Sono in corso contatti con gli uffici ambientali regionali per definire i dettagli dell’evento.

"Siamo in contatto con gli uffici ambientali della Regione al fine di organizzare un incontro pubblico con esperti per la condivisione delle buone pratiche". Si tornerà a parlare di lupi a Cattolica. Ad annunciare l’appuntamento "previsto tra settembre e ottobre" è l’assessora ai Diritti degli animali Claudia Gabellini. L’incontro, spiega, era stato richiesto sulla base delle segnalazioni del comitato Macanno – zona interessata da alcuni avvistamenti nei mesi scorsi – e avrebbe dovuto svolgersi originariamente durante l’estate. "È poi slittato ai mesi autunnali proprio a seguito del rientro dell’esigenza da parte del comitato stesso".... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme lupi, dopo l’estate un’assemblea

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