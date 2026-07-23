Alla tua età avevo già casa la grande bugia generazionale nel nuovo episodio di Dici a me?

Da bergamonews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Alla tua età ero già fuori casa, avevo un lavoro stabile, una macchina e una famiglia”. Alzi la mano chi, tra i venti e i trent’anni, non si è sentito rivolgere questa frase almeno una volta da genitori o parenti. Un grande classico intergenerazionale che fotografa una realtà ormai sbiadita: se a vent’anni la generazione dei nostri genitori ancora poteva pianificare un futuro solido, oggi i giovani faticano a capire se possono permettersi una cena fuori nel fine settimana. Ma è davvero una scelta dei giovani quella di non lasciare il nido familiare, o si tratta di una transizione forzata dalle circostanze? A scuotere i luoghi comuni ci pensa la quarta puntata di Dici a me?, il vodcast nato dalla collaborazione tra UniBg OnAir e Fondazione Alfaparf. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Come proteggere la tua rete WiFi di casa nel 2026: guida alla sicurezzaNel 2026, la sicurezza della rete WiFi domestica rimane una priorità per molti utenti.

Queste nuove creme viso di Lancôme ti aiutano a seguire la giusta skincare in base alla tua etàNelle ultime settimane, sono arrivate sul mercato diverse nuove creme viso di Lancôme pensate per rispondere alle esigenze di diverse fasce d’età.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web