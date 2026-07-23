Alla tua età avevo già casa la grande bugia generazionale nel nuovo episodio di Dici a me?

“Alla tua età ero già fuori casa, avevo un lavoro stabile, una macchina e una famiglia”. Alzi la mano chi, tra i venti e i trent’anni, non si è sentito rivolgere questa frase almeno una volta da genitori o parenti. Un grande classico intergenerazionale che fotografa una realtà ormai sbiadita: se a vent’anni la generazione dei nostri genitori ancora poteva pianificare un futuro solido, oggi i giovani faticano a capire se possono permettersi una cena fuori nel fine settimana. Ma è davvero una scelta dei giovani quella di non lasciare il nido familiare, o si tratta di una transizione forzata dalle circostanze? A scuotere i luoghi comuni ci pensa la quarta puntata di Dici a me?, il vodcast nato dalla collaborazione tra UniBg OnAir e Fondazione Alfaparf. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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