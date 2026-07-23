Alessandro Cattelan verso Ballando con le Stelle? Il colpaccio di Milly Carlucci

Alessandro Cattelan potrebbe partecipare a Ballando con le Stelle 2026. La conduttrice del programma ha confermato di averlo invitato come concorrente. Il cast della prossima edizione si sta definendo, con voci che circolano su altri possibili partecipanti. La produzione sta ancora lavorando per ufficializzare i nomi, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli aggiornamenti sulle selezioni.

Alessandro Cattelan sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle? Il colpaccio di Milly Carlucci. Il cast di Ballando con le Stelle 2026 continua a prendere forma e, come ogni anno, le indiscrezioni si susseguono con sempre maggiore intensità. Mentre la produzione guidata da Milly Carlucci lavora alla definizione del gruppo di concorrenti che animerà la prossima edizione del talent di Rai1, iniziano a emergere alcuni nomi di rilievo. Tra le ipotesi che stanno facendo discutere nelle ultime ore c’è quella che riguarda Alessandro Cattelan, uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma il suo possibile approdo sulla pista da ballo rappresenterebbe uno dei colpi più sorprendenti della nuova stagione televisiva. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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CARLUCCI CHOC! : IN GARA

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