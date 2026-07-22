Un conduttore è stato contattato per partecipare alla nuova edizione di uno show televisivo. La notizia circola tra le indiscrezioni sul cast, che si arricchisce di nuovi nomi. L’attesa si concentra anche sulle eventuali novità introdotte dalla prossima stagione. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, né dettagli sui ruoli o le modalità di partecipazione. La produzione mantiene il riserbo, mentre fan e addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi.

Secondo le ultime indiscrezioni, il conduttore sarebbe stato contattato per partecipare alla nuova edizione dello show di Milly Carlucci. Intanto cresce l'attesa per il cast e per le novità della prossima stagione. Ballando con le Stelle continua a essere al centro delle indiscrezioni in vista della prossima edizione. Il programma condotto da Milly Carlucci è infatti al lavoro per definire il cast della nuova stagione, attesa in autunno. Tra i possibili concorrenti spunta ora anche il nome di Alessandro Cattelan, mentre resta ancora da sciogliere il nodo relativo alla sostituzione di Selvaggia Lucarelli in giuria. Nella giornata di oggi è emersa una nuova voce proprio sul conduttore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punta su Cattelan: l'indiscrezione sul cast

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