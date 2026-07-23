Stasera alle 21, al Teatro Civile della Cappucciniana, va in scena “Frida Kahlo: Viva la...”. L’evento si svolge in via dei Colli e vede Alessandra Berti interpretare un omaggio alla pittrice messicana. La rappresentazione è prevista per questa sera, con ingresso aperto al pubblico.

Il Teatro Civile protagonista alla Cappucciniana stasera, giovedì, con inizio alle 21, ingresso da via dei Colli. In scena “ Frida Kahlo: Viva la vita! ” scritto, diretto e interpretato da Alessandra Berti e dalla sua compagnia formata da Anna Baldini, Gino Buratti, Antonella Ianuale, Giovanna Menchetti, Massimiliano Fagnini, Sara Massaglia, Beatrice Sparavelli; luci e audio di Mario Maestrelli e Lorenzo Galli; collaborazione dell’Angolo Artistico Culturale Leonardo mentre il Teatro comico dialettale massese e Giocamistero hanno fornito materiale di scena. Si tratta, spiega Alessandra che porta avanti con forza il suo impegno per un teatro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessandra Berti porta sul palco della Cappucciniana il suo omaggio a Frida Kahlo

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