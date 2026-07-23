Alberi a Roma sulla Colombo i pini piantati a marzo sono già secchi

I pini piantati a marzo sulla Cristoforo Colombo a Roma sono già secchi. Alcuni esemplari, tra i 10 e i 12 anni, presentano segni di disseccamento. Il progetto di rinfoltimento, avviato con l'obiettivo di rafforzare la vegetazione urbana, non sta producendo i risultati attesi. Diversi alberi mostrano chiaramente segni di morte precoce, evidenziando problemi con la sopravvivenza delle nuove piante.

Il rinfoltimento avviato lo scorso marzo, con nuovi pini messi a dimora sulla Cristoforo Colombo, non sta ottenendo gli effetti sperati I pini precocemente secchi – Lungo la strada alcuni esemplari, piantati quando avevano già tra i 10 e i 12 anni, mostrano segni di disseccamenti. Altri, invece, hanno le foglie ormai completamente ingiallite. E’, quest’ultima, la condizione che accomuna quattro pini situati snella lunga aiuola situata dopo via Padre Semeria, in direzione piazzale dei Navigatori. A distanza di appena quattro mesi, le condizioni di questi alberi (il 10% di quelli messi a dimora lo scorso inverno) appare ormai compromessa.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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