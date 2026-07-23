Al mare niente cibo da casa Italia il divieto spunta così | è polemica

Sulla Costa dei Trabocchi la “schiscetta” finisce al centro di un acceso caso mediatico. A scatenarlo è un cartello affisso nello stabilimento balneare “Il Cavalluccio”, a Rocca San Giovanni, la cui foto sta facendo il giro del web scatenando polemiche tra gli utenti. «Si prega gentilmente di non consumare il pranzo portato da casa sotto gli ombrelloni», recita l’avviso firmato dalla direzione, accompagnato dalla vignetta di una coppia con cibo al sacco. L’immagine del pranzo portato da casa è un’istituzione per i bagnanti, e quel messaggio è suonato a molti come un vero e proprio divieto. È bastata la fotografia pubblicata online da un utente con la didascalia «Ma seriamente dite?» per scatenare centinaia di commenti e un fiume di reazioni sdegnate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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