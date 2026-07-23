Il 23 luglio si svolge al Giardino degli Aranci a Roma la 25esima edizione di “Notte di Mezza Estate”. L’evento, che inizia alle 19, prevede musica, poesia, danza, letture, pizza e gelato. È presente anche un impegno civico e politico, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La manifestazione si tiene in una location nota per la sua vista e tradizione.

Musica e poesia, danza e letture, pizza e gelato, impegno civico e politico. L’appuntamento è per giovedì 23 luglio a Roma al Giardino degli Aranci, location mozzafiato, a partire dalle 19, per la 25esima edizione di Notte di Mezza Estate. Il consueto evento della destra per chiudere la stagione politica prima della pausa estiva. Una serata, condotta da Stefano Tozzi, all’insegna della convivialità, della musica, dell’arte e della cultura. Al Giardino degli Aranci la 25esima edizione di Notte di Mezza Estate. “Sarà l’occasione per premiare chi non ha mai smesso di impegnarsi a sostegno delle donne e delle famiglie in difficoltà. A tutela dell’ambiente e a garanzia dell’ordine e della sicurezza sociale, soprattutto nelle periferie”, si legge nella nota stampa che anticipa i momenti principali dell’evento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al Giardino degli Aranci la 25esima edizione di “Notte di Mezza Estate”: con FdI musica, arte, impegno civico e politica

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