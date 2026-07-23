Un corriere è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri a Braccagni, frazione di Grosseto. Due uomini hanno affrontato il professionista, colpendolo e portando via il suo pacco. L'aggressione è avvenuta in strada, davanti a passanti. La vittima è stata medicata in ospedale per alcune ferite. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando. Nessun dettaglio sui responsabili è stato ancora diffuso.

GROSSETO – Un’aggressione brutale e una rapina in pieno giorno a Braccagni, frazione del comune di Grosseto. Nel primo pomeriggio di ieri (22 luglio), un corriere impegnato nel consueto giro di consegne quotidiane è stato affiancato, bloccato e picchiato selvaggiamente da due uomini che gli hanno sottratto l’intero carico prima di far perdere le proprie tracce. Nonostante le ferite e lo stato di shock, la vittima è riuscita a dare l’allarme contattando il numero unico per le emergenze 112. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno prestato le prime cure al malcapitato, trasportandolo poi d’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto per tutti gli accertamenti e le cure del caso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Aggressione brutale e rapina in pieno giorno ai danni di un corriere a Braccagni

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