Domani sera alle 21.30, il Teatro del Leccio ospiterà lo spettacolo ‘Age Pride’, tratto dall’opera di Lidia Ravera. La regia è di Emanuela Giordano, con musiche di Giovanna Famulari e immagini di Cinzia Leone. Lo spettacolo sarà seguito dalla messa in scena di ‘Blue Waltz’, anche questa prevista per la stessa sera. Entrambi gli eventi sono programmati nel teatro locale e coinvolgono diverse figure artistiche.

Sarà il Teatro del Leccio ad ospitare domani (inizio alle 21.30) ’ Age pride ’, spettacolo tratto dall’opera omonima di Lidia Ravera con la regia di Emanuela Giordano, musiche di Giovanna Famulari e le immagini di Cinzia Leone. Alessandra Faiella, accompagnata da Chiara Piazza al violoncello, in un’arringa spietata e commovente in difesa della vecchiaia. Come saranno il terzo e il quarto tempo della nostra carriera di esseri umani? Attraverso la confessione (anche molto ironica) del proprio conflittuale rapporto con l’età che avanza, Lidia Ravera rivendica la maestosa allegria celata nella maturità e prova a raccontare come il tempo, da nemico che striscia alle tue spalle aspettando una resa incondizionata, può trasformarsi in un alleato che ti regala una libertà imprevista e una vera rivoluzione interiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Age Pride’ e ’Blue Waltz’ arrivano nel Teatro del Leccio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nel mese del pride arriva il “Be Pride” a ManfredoniaIl 27 giugno, dalle 19 alle 21, si terrà a Manfredonia il primo evento “Be Pride” presso la Terrazza Info Point in Piazzetta Mercato.

L'istituto universitario europeo compie 50 anni. Al Teatro del Maggio arrivano i vertici dell'EuropaLe celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’Istituto universitario europeo sono iniziate questa mattina al Teatro del Maggio.

Si parla di: ’Age Pride’ e ’Blue Waltz’ arrivano nel Teatro del Leccio; Age pride, l’omaggio a Nicosia e molto altro: ecco gli eventi del fine settimana in paese.