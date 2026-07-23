AFAM via libera del governo alla riforma | Conservatori e Accademie equiparati alle Università I dettagli

Il governo ha approvato la riforma che equipara Conservatori e Accademie di Belle Arti alle università. La decisione riguarda l'intero settore delle arti, tra musica, danza e arti visive. Con questa modifica, le istituzioni potranno ottenere riconoscimenti ufficiali e maggiori fondi pubblici. La misura entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La riforma interessa anche i percorsi di studio e le strutture didattiche.

Una svolta epocale per il mondo della musica, della danza e delle arti visive. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, ha dato il via libera in esame preliminare al nuovo Regolamento per il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, atteso da oltre un quarto di secolo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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