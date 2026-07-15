Fondi AFAM 2026 dal Ministero dell’Università arrivano 4,4 milioni per compensi e didattica in accademie e conservatori

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha assegnato circa 4,46 milioni di euro alle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per il 2026. La somma è destinata a coprire spese relative a compensi e attività didattiche. La ripartizione riguarda accademie e conservatori, senza indicare specifici dettagli sui criteri di distribuzione o sulle modalità di utilizzo dei fondi. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca destina 4.460.411,73 euro alle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Il decreto direttoriale numero 6758, firmato l'8 luglio 2026, distribuisce il budget sul territorio nazionale; le risorse raggiungono decine di sedi tra conservatori, istituti superiori d'arte e accademie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR): Organizzazione, Funzioni e AFAM

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