Addio bagni total white è il momento di decorarli con le piastrelle colorate

I bagni total white e minimal stanno cedendo il passo a ambienti caratterizzati da piastrelle colorate. La tendenza attuale prevede l’uso di piastrelle vivaci per creare spazi più originali e distintivi rispetto agli stili neutri e sobri. Questa scelta mira a rendere i bagni più dinamici e personalizzati, abbandonando le tonalità monocromatiche. La trasformazione si basa sull’adozione di colori diversi e combinazioni originali, offrendo un’alternativa ai design minimalisti e monocromi.

Dite addio ai bagni minimal e total white, è arrivato il momento di trasformarli in ambienti originali e vivaci con le piastrelle colorati: ecco come seguire il trend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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