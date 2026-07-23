L'acquedotto del Fiora conferma che le risorse idriche rimangono stabili, nonostante il caldo intenso delle ultime settimane. La gestione del servizio idrico prosegue senza criticità, anche se il periodo di maggiore domanda si avvicina. Nessuna interruzione è stata segnalata e i livelli delle fonti d’approvvigionamento sono rimasti costanti. La situazione si mantiene sotto controllo, con le autorità che monitorano costantemente le riserve idriche per assicurare la continuità del servizio.

L’ondata di caldo che ha caratterizzato le ultime settimane sembra concedere una tregua, ma per chi gestisce il servizio idrico il periodo più delicato dell’anno è appena iniziato. L’estate, infatti, coincide con il momento di massimo consumo d’acqua, soprattutto nelle località turistiche della costa e nei comuni dove, con l’arrivo dei visitatori e turisti, la popolazione aumenta sensibilmente. È in questo contesto che Acquedotto del Fiora ha diffuso il consueto report sullo stato della risorsa idrica, tracciando un quadro nel complesso rassicurante ma invitando comunque a non abbassare la guardia. I dati raccolti dal gestore mostrano che, almeno dal punto di vista delle disponibilità, il territorio della Toscana meridionale arriva all’appuntamento con l’estate in condizioni migliori rispetto agli anni segnati dalla siccità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acquedotto del Fiora: "La risorsa idrica tiene nonostante il grande caldo"

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