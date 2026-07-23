La Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia ha approvato la composizione delle nuove Commissioni di ACI Sport durante una riunione a Roma. La decisione riguarda gli organismi che seguono le varie specialità dell'automobilismo sportivo. La Russa ha sottolineato come la forza della squadra sia centrale nel progetto. La nuova struttura sarà operativa con membri designati per le diverse discipline. La riunione si è conclusa con l'approvazione ufficiale dei nuovi organi.

Nuovo assetto per le Commissioni di ACI Sport. La Giunta Sportiva dell'Automobile Club d'Italia, riunita oggi a Roma sotto la presidenza di Geronimo La Russa, ha deliberato la nuova composizione degli organismi che seguono le diverse specialità dell'automobilismo sportivo. Le Commissioni hanno il compito di elaborare proposte tecniche e regolamentari, organizzare e promuovere i campionati nazionali e le serie titolate, oltre a sostenere l'attività agonistica e il reclutamento di nuovi talenti. "Desidero innanzitutto ringraziare chi, fin qui, ha contribuito a dare un sostegno importante alle attività delle singole Commissioni - ha dichiarato il presidente dell'ACI Geronimo La Russa -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ACI Sport, nominate le nuove Commissioni. La Russa: "La forza della squadra il centro del progetto"

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