Acetaia Leonardi apre le porte ai visitatori | un percorso tra storia e degustazioni

L’acetaia apre le porte ai visitatori, offrendo un percorso tra ambienti produttivi e racconti di famiglia. Durante la visita si possono osservare le fasi di produzione dell’aceto balsamico di Modena DOP e partecipare a degustazioni. L’itinerario si svolge all’interno dei locali storici, con spiegazioni sul processo e sulla tradizione. La visita si conclude con un momento di assaggio del prodotto, accessibile a tutti i partecipanti.

Tempo di lettura: 3 minuti Acetaia Leonardi apre le porte ai visitatori con un itinerario tra ambienti produttivi, racconti di famiglia e momenti di assaggio, offrendo un accesso diretto al mondo dell’ aceto balsamico di Modena DOP. Presso l’Antica Corte dei Campi Macri, a Magreta di Formigine, la visita diventa un modo per conoscere da vicino una tradizione familiare che attraversa generazioni e che ancora oggi resta legata alla terra, alle vigne e alle botti. I visitatori possono entrare negli ambienti in cui il balsamico matura lentamente, scoprire il ruolo del mosto cotto e dei legni, e completare l’esperienza con assaggi pensati per raccontare profumi e sfumature del prodotto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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