Un uomo di 85 anni è morto dopo essere caduto da una scala mentre lavorava in un cantiere edile a Teolo. L’incidente è avvenuto questa mattina, 23 luglio. L’anziano ha accusato un malore durante le operazioni e ha perso l’equilibrio, cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

TEOLO (PADOVA) - Incidente sul lavoro a Teolo: muore un 85enne mentre lavorava in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro Incidente sul lavoro questa mattina, 23 luglio, a Teolo. Un 85enne di Abano Terme stava lavorando in un cantiere edile ed è salito su una scala. Ad un certo punto ha accusato un malore ed è caduto. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per l'85enne non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo. Resta da chiarire se sia deceduto per il malore o per la caduta dalla scala. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Accusa un malore mentre lavora in cima a una scala: 85enne cade e muore sul colpo

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