Il Milan sta finalizzando l'acquisto di Sankhoun Diawara, difensore francese nato nel 2006, dal club di Troyes. Secondo fonti di mercato, si sarebbe raggiunto un accordo totale tra le due parti. La trattativa è in fase avanzata e si attende il closing. Non sono stati rivelati dettagli economici dell'operazione. Il club rossonero sembra puntare sul giovane come parte del progetto futuro.

Il Milan è pronto a chiudere per un giovane difensore francese. Stando a quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato Santi Aouna su X, il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo totale con il Troyes per l'acquisto di Sankhoun Diawara, centrale classe 2006. Il giocatore era ad un passo dai Glasgow Rangers, ma l'accelerata delle ultime ore ha permesso alla società di Via Aldo Rossi di superare la concorrenza. Milan Futuro o Prima Squadra?. Il centrale francese sarà aggregato al Milan Futuro di Sergio Navarro per completare il proprio percorso di crescita, ma non è da escludere la possibilità di vederlo tra i convocati di Ruben Amorim come possibile alternativa in difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Accordo totale con Sankhoun Diawara: chi è il gigante francese e cosa ha visto in lui il Milan

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