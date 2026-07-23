Accomando | Juventus il portiere arriva da Napoli

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta cercando un nuovo portiere dopo aver rinunciato a El Dibu Martinez. Oltre a Vicario e Carnesecchi, la società valuta anche un nome nuovo. La trattativa si concentra sulle possibili alternative per rafforzare la porta della squadra. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, e le trattative sono ancora in corso.

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