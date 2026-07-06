Mercato Napoli | Allegri vuole ' scippare' il portiere alla Juventus

Notizia in breve

Il nuovo allenatore del Napoli ha dichiarato di voler acquistare il portiere attualmente in forza alla Juventus. La presentazione ufficiale è prevista per martedì, ma le trattative potrebbero portare a un'asta di mercato tra le due squadre. Secondo fonti, il tecnico ha le idee chiare sul ruolo di primo portiere e sta valutando diverse opzioni. La possibile cessione del portiere della Juventus potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato delle due squadre.