Mercato Napoli | Allegri vuole ' scippare' il portiere alla Juventus

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo allenatore del Napoli ha dichiarato di voler acquistare il portiere attualmente in forza alla Juventus. La presentazione ufficiale è prevista per martedì, ma le trattative potrebbero portare a un'asta di mercato tra le due squadre. Secondo fonti, il tecnico ha le idee chiare sul ruolo di primo portiere e sta valutando diverse opzioni. La possibile cessione del portiere della Juventus potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato delle due squadre.

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In attesa della presentazione ufficiale di martedì, secondo il nostro Carlo Landoni il nuovo allenatore azzurro ha le idee chiarissime sul numero 1. E potrebbe scatenare un'asta di mercato pesante. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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