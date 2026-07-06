Mercato Napoli | Allegri vuole ' scippare' il portiere alla Juventus
Il nuovo allenatore del Napoli ha dichiarato di voler acquistare il portiere attualmente in forza alla Juventus. La presentazione ufficiale è prevista per martedì, ma le trattative potrebbero portare a un'asta di mercato tra le due squadre. Secondo fonti, il tecnico ha le idee chiare sul ruolo di primo portiere e sta valutando diverse opzioni. La possibile cessione del portiere della Juventus potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato delle due squadre.
In attesa della presentazione ufficiale di martedì, secondo il nostro Carlo Landoni il nuovo allenatore azzurro ha le idee chiarissime sul numero 1. E potrebbe scatenare un'asta di mercato pesante. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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