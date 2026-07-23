Accoltellò la ex davanti ai figli condannato a otto anni

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato condannato a otto anni di reclusione per aver accoltellato l’ex compagna davanti ai figli. L’aggressione è avvenuta al mattino, quando l’uomo si era appostato sotto casa della donna e l’ha colpita al collo con un coltello, mentre lei usciva per accompagnare i figli a scuola. La donna ha subito lesioni lievi e ha ricevuto cure mediche. Il giudice ha emesso la sentenza dopo il processo.

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Si era appostato sotto casa della ex di primo mattino, aveva atteso a lungo la donna e, quando lei era uscita per accompagnare i bambini a scuola, l’aveva assalita con un coltello, colpendola al collo. Ieri è stato condannato a otto anni per tentato omicidio. Protagonista della vicenda Robert Kateishi, 42 anni, originario dell’Albania, che ha affrontato il processo con rito abbreviato. I fatti risalgono allo scorso 11 febbraio. L’uomo, che aveva subìto la separazione dalla moglie, una decina di anni in meno, con cui fino a poco tempo prima viveva nelle Marche, l’aveva aggredita sotto l’abitazione dei suoceri, da cui lei si era trasferita dopo la rottura del matrimonio, in via Lamarmora in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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