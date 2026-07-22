Un uomo è stato condannato a otto anni di reclusione per aver accoltellato l’ex davanti ai figli. La condanna riguarda un tentato reato di femminicidio, anche se non si tratta di un omicidio. La pena non varia rispetto a una condanna per altri reati, ma si tratta della prima volta che, con la nuova normativa, la Procura ha chiesto una condanna per tentato femminicidio. La decisione non implica che sia stato commesso un femminicidio.

In termini di quantificazione pena nulla cambia. Cambia, invece, la qualificazione giuridica del reato. Perché per la prima volta — dall’entrata in vigore della nuova normativa di riferimento — la Procura aveva chiesto una condanna per tentato femminicidio. Che il gup Alessandro D’Altilia, nel caso specifico, non ha riconosciuto. Erogando però la stessa pena calcolata dal pm Giovanni Tedeschi: otto anni, all’esito del processo in abbreviato, a carico di Robert Kateschi (che risponde anche di porto d’armi illecito e resistenza). Origini albanesi, 42 anni, la mattina dell’11 febbraio scorso aveva aggredito la ex moglie (connazionale di 36 anni) in città, via Lamarmora. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Accoltellò la ex davanti ai figli, condannato a otto anni (ma non per femminicidio)

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Forced to marry an ex-con, I flash-married a CEO instead! Now he spoils me endlessly! drama

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