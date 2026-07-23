Accademia della Fiorentina | l' aretino Alberto Rossi eletto vicepresidente

L'Accademia della Fiorentina ha eletto Alberto Rossi come nuovo vicepresidente per il triennio 2026-2029. Rossi, presidente dei macellai toscani di Federcarni-Confcommercio, ha ottenuto la maggioranza dei voti durante l'assemblea. La nomina è stata confermata in una riunione che si è svolta oggi. La sua elezione segue il rinnovo delle cariche all'interno dell'istituzione.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Un incarico prestigioso per il presidente dei macellai toscani di Federcarni-Confcommercio, che per il prossimo triennio affiancherà il nuovo presidente, lo chef Marco Stabile, alla guida dell'associazione che tutela e promuove la tradizione della celebre bistecca in tutte le componenti della sua filiera, dall'allevamento alla ristorazione C’è un po’ di Arezzo nei nuovi vertici dell'Accademia della Fiorentina. Alberto Rossi, presidente di Federcarni Toscana Confcommercio, è stato infatti nominato vicepresidente dell’associazione che tutela la bistecca simbolo della gastronomia regionale nel mondo. Rossi affiancherà per il prossimo triennio il neo eletto presidente Marco Stabile, 53 anni, celebre chef patron del ristorante Ora d’Aria di Firenze e presidente dell’Associazione Ristoratori Fiorentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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