Petrella ad Abu Dhabi | l’etica serve per guidare l’intelligenza artificiale

Notizia in breve

Un esperto ha partecipato a un evento ad Abu Dhabi, sottolineando che l’etica è fondamentale per guidare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Durante il dibattito, sono state poste domande su come l’IA possa minare la fiducia nelle comunità e su quali valori umani debbano essere integrati negli algoritmi per contrastare la disinformazione. L’intervento ha evidenziato l’importanza di norme etiche chiare per garantire un uso responsabile delle tecnologie.