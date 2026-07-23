A Selinunte si è svolta la serata finale della seconda edizione del Premio Mandrarossa, che si tiene al Tempio di Hera di Marinella di Selinunte. Diciotto autori hanno partecipato all’evento, durante il quale sono stati annunciati i vincitori del premio principale di narrativa e delle cinque sezioni tematiche. La manifestazione ha unito la narrativa contemporanea con il patrimonio culturale siciliano.

Diciotto autori parteciperanno alla serata finale della seconda edizione del Premio Mandrarossa, ospitata al Tempio di Hera di Marinella di Selinunte. Nel corso dell’evento saranno annunciati il vincitore del premio principale per la narrativa e quelli delle cinque sezioni tematiche. I tre libri finalisti per il Premio Narrativa Mandrarossa sono “L’idiota di famiglia” di Dario Ferrari, pubblicato da Sellerio, “La carità carnale” di Monica Acito, edito da Bompiani, e “La ragazzina” di Valeria Parrella, uscito per Feltrinelli. Alla sezione Opera prima partecipano invece “Il miracolo” di Lorenza Sabatino, pubblicato da Guanda, “Sinnada” di Maria Spissu Nilson, edito da Feltrinelli, e “Volevo un tè al limone” di Fabio Macaluso, pubblicato da Marsilio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - A Selinunte, il Premio Mandrarossa unisce narrativa contemporanea e patrimonio culturale siciliano

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