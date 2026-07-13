La seconda edizione del Premio Mandrarossa ha annunciato le diciotto opere finaliste, suddivise in sei sezioni dedicate alla narrativa, agli esordi letterari, al romanzo storico, alla letteratura per ragazzi, ai temi ambientali e al giallo. I vincitori saranno proclamati il 25 luglio 2026 nel Parco Archeologico di Selinunte, durante una cerimonia organizzata davanti al Tempio di Hera. Nella sezione principale, il Premio Narrativa Mandrarossa, sono arrivati in finale “L’idiota di famiglia” di Dario Ferrari, pubblicato da Sellerio, “La Carità Carnale” di Monica Acito, edito da Bompiani, e “La Ragazzina” di Valeria Parrella, pubblicato da Feltrinelli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le diciotto opere finaliste del Premio Mandrarossa 2026

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