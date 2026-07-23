A Norbello, in provincia di Oristano, si è tornati ad avere un medico di base dopo quattro anni. Durante questo periodo, il paese di circa mille abitanti non aveva un medico di famiglia disponibile. La situazione si è risolta con un intervento diretto del sindaco, che ha ordinato ai cittadini di cercare assistenza medica altrove. La presenza del medico nel paese è ripresa a partire dal 2022.

Da quattro anni a Norbello, paesino di mille anime in provincia di Oristano, era in vigore l'autoguarigione. Nessun trucco, nessun sortilegio: solo il provocatorio ordine imposto dal sindaco Matteo Manca ai propri compaesani, dal 2022 orfani del medico di base. Ora però le cose sono destinate a cambiare. Perché dopo l'ironico appello del primo cittadino, un dottore tornerà finalmente ad abitare l'ambulatorio medico., Ad annunciarlo è lo stesso sindaco, che sui propri canali social ha confermato l'arrivo della dottoressa Lucia Monari da Bologna, che a 64 anni ha deciso di cambiare vita, lasciando il caos della città per accettare una nuova sfida. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Norbello (Oristano) ci si può ammalare di nuovo: dopo 4 anni torna un medico di base

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