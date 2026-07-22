Ci si può allenare al settimo mese di gravidanza come Camila Giorgi? Le risposte del medico

Camila Giorgi sta preparando il rientro in grande stile. L’ex numero 1 azzurra, in dolce attesa (è al terzo trimestre di gravidanza), ha raccontato proprio alla Gazzetta di essere pronta per il grande ritorno dopo due anni di assenza dai campi: "Mi sto allenando seriamente da qualche mese, circa tre ore al giorno. Ho anche un preparatore, ho una squadra con me. Essendo incinta ho alcuni medici che mi seguono, è un aspetto fondamentale, perché il bambino e il suo benessere sono la prima cosa” ha raccontato Giorgi. Ormai è risaputo che l’attività fisica in gravidanza non è più un tabù e che, anzi, può essere particolarmente utile. Ma... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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8ª settimana di gravidanza: cosa succede davvero al tuo corpo

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