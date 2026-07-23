A Monzello per la firma | nuova freccia per il Monza di Juric | VIDEO CM

Il Monza ha annunciato l’acquisto di Ricardo Mangas, difensore portoghese, che nelle prossime ore sarà ufficialmente inserito nel team. La firma si è svolta a Monzello, sede del club, ed è previsto un annuncio ufficiale in breve tempo. Mangas si aggiunge alla rosa del Monza come rinforzo sulla corsia sinistra. La società ha comunicato l’ingaggio tramite i propri canali ufficiali.

Il club biancorosso di rinforza sulla corsia sinistra: nelle prossime ore l’ufficialità dell’arrivo del portoghese Mangas Volto nuovo per il Monza, che oggi ha accolto Ricardo Mangas. Il laterale portoghese proveniente da Lisbona è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Malpensa e poi ha raggiunto il capoluogo brianzolo per le rituali visite mediche. Ricardo Mangas a Monzello – Foto Calciomercato.it Mangas nel pomeriggio ha varcato i cancelli del centro sportivo di Monzello per sottoporsi ad alcuni test atletici, prima di fare la conoscenza dei nuovi compagni e di mister Juric. Il 28enne giocatore ha successivamente firmato il contratto con il Monza e sarà ufficializzato nella giornata di domani dalla società neopromossa in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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