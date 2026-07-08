Visite e firma con il Monza | il nuovo rinforzo per Juric | VIDEO CM

Il Monza ha concluso un accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Kouadio. Il giovane difensore ha firmato il contratto e nelle prossime ore sarà ufficializzato l’acquisto. Si tratta del terzo rinforzo dopo le firme di Loubao e Foe Ondoa. Il giocatore ha effettuato le visite mediche e ha firmato il contratto con il club biancorosso. La trattativa si è conclusa senza dettagli sui termini economici.

Il Monza si è assicurato dalla Fiorentina le prestazioni di Kouadio: nelle prossime ore attesa l’ufficialità del giovane difensore Nuovo rinforzo per il Monza, il terzo dopo l’arrivo di Loubao e Foe Ondoa. Il club neopromosso ha raggiunto nei giorni scorsi l’intesa con la Fiorentina per assicurarsi le prestazioni di Eddy Kouadio. Eddy Kouadio, visite mediche con il Monza – Foto Calciomercato.it Il difensore classe 2006 è pronto a iniziare la sua avventura alla corte di Juric e questa mattina come raccolto da Calciomercato.it ha svolto in città le rituali visite mediche, propedeutiche alla firma con il Monza. Calciomercato Monza, i dettagli del colpo Kouadio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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