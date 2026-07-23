a lugo piazzolla ritrovato

Questa sera alle 21 al Pavaglione di Lugo, andrà in scena Piazzolla ritrovato: The rough dancer and the cyclical night, nell’ambito del XXVI Emilia Romagna Festival. Astor Piazzolla, il grande fisarmonicista e compositore argentino, nel 1987 scrisse un concerto che fino a poco tempo fa si credeva completamente perduto, e che adesso tornerà in musica, danza e poesia: a portarle al pubblico di ERF saranno l’ensemble Cuartet, composto da Roberto Porroni alla chitarra, Adalberto Ferrari al clarinetto, Marija Drincic al violoncello, Marco Ricci al contrabbasso, accompagnati dalla danza dei ballerini Laura Borromeo e Roberto Orru e dalla voce recitante di Elda Olivieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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