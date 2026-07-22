Piazzolla ritrovato in abbazia
Alle 21.15 si tiene questa sera un concerto nella rassegna Musica Pomposa, che si sta svolgendo nel parco dell’abbazia San Guido. La serata segue il successo di pubblico già registrato nelle precedenti esibizioni. La manifestazione, dedicata alla musica, si svolge nel cortile dell’antico complesso religioso. L’evento si ripete con regolarità, attirando appassionati e curiosi nella cornice storica dell’edificio.
Prosegue, stasera alle 21.15, la rassegna Musica Pomposa, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico nel parco abbaziale San Guido. Per l’occasione andrà in scena il concerto-spettacolo ‘Piazzolla ritrovato: The rough dancer and the cyclical night’, un evento multidisciplinare che restituirà al pubblico un’opera di straordinario valore artistico. Lo spettacolo riprende forma a partire da ‘The rough dancer and the cyclical night’, composizione che Astor Piazzolla realizzò nel 1987 su commissione e che, dopo la perdita degli spartiti originali, è stata pazientemente ricostruita nota per nota, riportando alla luce una pagina musicale di rara intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Mercoledì 22 luglio ore 21:15 Parco San Guido Abate - Abbazia di Pomposa Codigoro (FE) PIAZZOLLA RITROVATO: THE ROUGH DANCER AND THE CYCLICAL NIGHT Si esibiranno: Roberto Porroni – Chitarra Adalberto Ferrari – Clarinetto e C melody Mar facebook