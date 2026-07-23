A Benevento consumi di acqua troppo elevati | l'ordinanza del Comune per limitarne l'uso

A Benevento il Comune ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso di acqua per scopi non essenziali. La misura è stata adottata a causa di consumi troppo elevati. L’ordinanza stabilisce che l’acqua può essere utilizzata solo per attività indispensabili, come l’igiene personale e il bere. La restrizione riguarda tutte le utenze sul territorio comunale. La misura resterà in vigore fino a nuove disposizioni.

Il sindaco Clemente Mastella ha emanato una ordinanza apposita per limitare il consumo di acqua sul territorio, vietando un utilizzo non strettamente necessario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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