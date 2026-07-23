Il Dipartimento per le pari opportunità, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e Unioncamere hanno stanziato 7,5 milioni di euro per progetti dedicati al benessere dei lavoratori. La somma sarà destinata a iniziative che migliorano le condizioni sul posto di lavoro e promuovono la conciliazione tra vita privata e professionale. L’obiettivo è sostenere programmi di intervento e formazione, senza ulteriori dettagli sui soggetti beneficiari o le modalità di distribuzione.

Roma, 23 lug. (askanews) - Il Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento per le Politiche della Famiglia e Unioncamere insieme per favorire un maggior benessere dei lavoratori. È stato presentato presso gli Horti sallustiani l'intervento da 7.5 milioni di euro, che punta a migliorare l'equilibrio vita-lavoro di lavoratori e lavoratrici. Stando ai dati raccolti da Unioncamere, le imprese che investono in interventi per il benessere dei lavoratori e in una migliore gestione dei tempi di vita e di lavoro registrano performance superiori rispetto alle altre. L'intervista al Presidente di Unioncamere, Andrea Prete: "Innanzitutto c'è una maggiore attenzione delle imprese verso il benessere dei propri dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 7.5 milioni di euro per migliorare il benessere dei lavoratori

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