PsittaWel il questionario per valutare il benessere dei pappagalli | Aiuta a riconoscere segnali di disagio e a migliorare la vita degli uccelli
È stato sviluppato un nuovo questionario chiamato PsittaWel, pensato per valutare lo stato di benessere dei pappagalli domestici. Il suo obiettivo è aiutare sia le famiglie che i professionisti a individuare eventuali segnali di disagio o stress negli uccelli. Il questionario si propone di facilitare il riconoscimento di comportamenti che indicano un disagio, offrendo strumenti per migliorare le condizioni di vita di questi animali. È stato presentato come uno strumento utile per promuovere una maggiore attenzione alle esigenze degli uccelli da compagnia.
PsittaWel è un questionario ideato per valutare il benessere dei pappagalli da compagnia e aiutare famiglie e professionisti a riconoscere segnali di stress e a migliorare la qualità della vita di questi uccelli. Ne abbiamo parlato con Andrea Piseddu, dottorando all'Università di Medicina Veterinaria di Vienna e tra gli autori del questionario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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