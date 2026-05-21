PsittaWel il questionario per valutare il benessere dei pappagalli | Aiuta a riconoscere segnali di disagio e a migliorare la vita degli uccelli

È stato sviluppato un nuovo questionario chiamato PsittaWel, pensato per valutare lo stato di benessere dei pappagalli domestici. Il suo obiettivo è aiutare sia le famiglie che i professionisti a individuare eventuali segnali di disagio o stress negli uccelli. Il questionario si propone di facilitare il riconoscimento di comportamenti che indicano un disagio, offrendo strumenti per migliorare le condizioni di vita di questi animali. È stato presentato come uno strumento utile per promuovere una maggiore attenzione alle esigenze degli uccelli da compagnia.

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