383 € non bastano per un PC nuovo? Con Reware invece sì – Ecco come

Notizia in breve

Un PC ricondizionato da Reware si può acquistare con il bonus docente, con un budget di 383 euro. I dispositivi sono destinati a chi lavora nella scuola e sono caratterizzati da un prezzo inferiore rispetto ai nuovi. Sono progettati per durare a lungo e riducono l’impatto ambientale, grazie alla loro natura di prodotti ricondizionati. L’acquisto avviene tramite il bonus, senza costi aggiuntivi.