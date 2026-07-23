383 € non bastano per un PC nuovo? Con Reware invece sì – Ecco come

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un PC ricondizionato da Reware si può acquistare con il bonus docente, con un budget di 383 euro. I dispositivi sono destinati a chi lavora nella scuola e sono caratterizzati da un prezzo inferiore rispetto ai nuovi. Sono progettati per durare a lungo e riducono l’impatto ambientale, grazie alla loro natura di prodotti ricondizionati. L’acquisto avviene tramite il bonus, senza costi aggiuntivi.

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I PC aziendali ricondizionati da Reware sono la soluzione ideale per chi lavora nella scuola. Costano meno, durano a lungo, inquinano poco e si pagano direttamente con il bonus docente. Spedizione gratuita e un anno di garanzia. Scopri tutti i PC acquistabili con la Carta del Docente Reware è una Cooperativa e Impresa Sociale riconosciuta. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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