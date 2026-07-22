Zucchine perchè fanno all' intestino e al cuore e la buccia ?

Da liberoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le zucchine sono considerate un ortaggio tipico della dieta mediterranea, apprezzato per il loro sapore delicato e la versatilità in cucina. La buccia delle zucchine contiene fibre che favoriscono il funzionamento intestinale e contribuiscono alla salute cardiovascolare. Questi ortaggi sono spesso consumati crudi o cotti, integrandosi facilmente in molte ricette. La loro presenza nella dieta quotidiana è comune grazie alle proprietà benefiche e alla capacità di adattarsi a diversi metodi di preparazione.

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Le zucchine sono tra gli ortaggi simbolo della dieta mediterranea e, grazie al loro sapore delicato e alla straordinaria versatilità in cucina, trovano spazio in moltissime preparazioni. Oltre a essere leggere e poco caloriche, con circa 15-20 calorie ogni 100 grammi, sono costituite per oltre il 90% da acqua e rappresentano un alimento ideale per mantenere una buona idratazione, soprattutto durante i mesi più caldi. Dal punto di vista nutrizionale apportano vitamina C, che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, vitamina B6, utile per il metabolismo energetico e il sistema nervoso, e folati, particolarmente importanti durante la gravidanza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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