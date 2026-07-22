Ztl a Bari Vecchia fioccano le multe | almeno venti ogni sera

Dal primo luglio, nel piazzale Mincuzzi a Bari Vecchia sono state elevate fino a 20 multe ogni sera. La zona è riservata esclusivamente ai residenti con pass Ztl e Zsr D. La misura mira a limitare l’accesso ai non autorizzati. La vigilanza sulla zona è aumentata, con controlli che si concentrano sulle targhe e sui permessi. La polizia locale ha intensificato le verifiche per far rispettare le restrizioni.

Fino a 20 multe ogni sera solo nel piazzale Mincuzzi a Bari Vecchia, dal primo luglio riservato esclusivamente ai residenti possessori di pass ztl e zsr D. Altre sanzioni anche in strada Santa Teresa dei Maschi e largo Chiurlia con auto lasciate in sosta per ora tra i vicoli. Con l’attivazione delle modifiche alla ztl sono stati potenziati i controlli nel centro storico per migliorare la qualità della vita di residenti e turisti. «Le modifiche stanno funzionando – spiega l’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi – i residenti sono soddisfatti, perché oggettivamente la viabilità è più ordinata. C’è meno congestione e sono sparite le doppie file nella zona del Castello. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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