Zidane e Klopp sono tornati in panchina questa estate, dopo aver interrotto le rispettive esperienze. La nazionale italiana sta cercando di ingaggiare Guardiola, mentre la Scozia valuta l’opzione Benitez. Le trattative sono in corso e coinvolgono diversi allenatori di alto livello. Le decisioni si concentrano sulle prossime stagioni e sui contratti ancora da definire.

Zizou e Jürgen tornano in panchina, l’Italia prova a convincere Guardiola e la Scozia pensa a Benitez: le migliori trattative del dopo Mondiale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Zidane, Klopp e gli altri: è l’estate dei grandi ct

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