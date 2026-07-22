Zelensky ci ripensa e sacrifica il generale Syrskyi per ricompattare l’Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scelto di cambiare il vertice delle Forze armate nel tentativo di chiudere la più grave crisi politico-militare vissuta dal Paese dall’inizio dell’invasione russa. Dopo sei giorni di proteste in diverse città ucraine, il capo dello Stato ha rimosso il comandante in capo Oleksandr Syrskyi e affidato la guida dell’esercito al generale Mykhailo Drapatyi, 43 anni, uno degli ufficiali più apprezzati della nuova generazione. La decisione rappresenta un netto cambio di rotta. Solo pochi giorni fa Zelensky aveva invece licenziato il popolare ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, schierandosi di fatto con Syrskyi nello scontro tra il vertice militare e il giovane esponente politico che aveva promosso la trasformazione tecnologica dell’esercito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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