Zelensky cambia strategia militare e manda in pensione la retroguardia di formazione sovietica | una nuova generazione per la ‘guerra asimmetrica’
Il governo ha deciso di smantellare la retroguardia di formazione sovietica, sostituendola con una nuova generazione di unità militari. La mossa mira a adattare le forze alle esigenze della guerra asimmetrica. La ristrutturazione riguarda le formazioni più vecchie, ormai considerate obsolete, e prevede l’impiego di truppe più giovani e preparate per il conflitto attuale. La decisione arriva in un momento di intensificazione del conflitto con la Russia.
Continua la guerra fra Russia e Ucraina, ma non senza novità. Giovedì 23 luglio, a Manila, il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, incontrerà il Segretario di Stato americano Marco Rubio. I due si trovano nella capitale filippina a margine di una riunione ministeriale dell’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico). L’obiettivo, dichiarato dallo stesso capo della diplomazia russa, è quello di riprendere il dialogo sulla soluzione del conflitto prospettata dal presidente Trump lo scorso anno in Alaska, della quale però non sono mai stati resi noti i dettagli. Ma potrebbe trovare un capo della diplomazia americana meno disposto rispetto al passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Il licenziamento del ministro della Difesa accende le proteste e spinge Zelensky a rivedere la strategia bellica e a cedere alle pressioni della società civile e delle forze armate, mentre il suo staff invita alla pazienza #EuropeNews https://l.euronews.com/mY facebook
Entrambi i partiti che potrebbero aumentare i consensi alle prossime elezioni parlamentari a spese del partito di Putin hanno posizioni decisamente più dure delle sue circa la strategia militare da adottare nel conflitto ucraino. ? x.com