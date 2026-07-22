Zelensky cambia strategia militare e manda in pensione la retroguardia di formazione sovietica | una nuova generazione per la ‘guerra asimmetrica’

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha deciso di smantellare la retroguardia di formazione sovietica, sostituendola con una nuova generazione di unità militari. La mossa mira a adattare le forze alle esigenze della guerra asimmetrica. La ristrutturazione riguarda le formazioni più vecchie, ormai considerate obsolete, e prevede l’impiego di truppe più giovani e preparate per il conflitto attuale. La decisione arriva in un momento di intensificazione del conflitto con la Russia.

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Continua la guerra fra Russia e Ucraina, ma non senza novità. Giovedì 23 luglio, a Manila, il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, incontrerà il Segretario di Stato americano Marco Rubio. I due si trovano nella capitale filippina a margine di una riunione ministeriale dell’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico). L’obiettivo, dichiarato dallo stesso capo della diplomazia russa, è quello di riprendere il dialogo sulla soluzione del conflitto prospettata dal presidente Trump lo scorso anno in Alaska, della quale però non sono mai stati resi noti i dettagli. Ma potrebbe trovare un capo della diplomazia americana meno disposto rispetto al passato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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