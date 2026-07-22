Zelensky cambia strategia militare e manda in pensione la retroguardia di formazione sovietica | una nuova generazione per la ‘guerra asimmetrica’

Notizia in breve

Il governo ha deciso di smantellare la retroguardia di formazione sovietica, sostituendola con una nuova generazione di unità militari. La mossa mira a adattare le forze alle esigenze della guerra asimmetrica. La ristrutturazione riguarda le formazioni più vecchie, ormai considerate obsolete, e prevede l’impiego di truppe più giovani e preparate per il conflitto attuale. La decisione arriva in un momento di intensificazione del conflitto con la Russia.